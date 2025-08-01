Закопанные останки 48 человек нашли в Ветке рядом с райбольницей

Следователи установили, что в августе-сентябре 1942 года из Гомеля в Ветку прибыли немецко-фашистские каратели. Они увели в лес ранее задержанных полицаями местных жителей еврейской и цыганской национальностей. Людей расстреляли и закопали в лесу примерно в полукилометре от поселка Луначарский. Сейчас это улица Луначарского в городе Ветка.