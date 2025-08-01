Закопанные останки 48 человек нашли в Ветке рядом с райбольницей

В Ветковском районе вблизи районной больницы обнаружили захоронение с останками 48 человек. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Речь идет о ранее неизвестном захоронении местных жителей, расстрелянных фашистами в урочище «Шубино» вблизи районной больницы во время Великой Отечественной войны. Захоронение было выявлено в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, проведенном прокуратурой.
Следователи установили, что в августе-сентябре 1942 года из Гомеля в Ветку прибыли немецко-фашистские каратели. Они увели в лес ранее задержанных полицаями местных жителей еврейской и цыганской национальностей. Людей расстреляли и закопали в лесу примерно в полукилометре от поселка Луначарский. Сейчас это улица Луначарского в городе Ветка.
О месте захоронения рассказали СК свидетели, проживающие в Ветке. Установить его удалось благодаря осмотру местности и полученным аэрофотоснимкам 1943 года.
На данный момент раскопки в урочище «Шубино» уже окончены, а на месте произвели рекультивацию раскопа.
— Обнаружены и эксгумированы фрагментированные костные останки человеческих скелетов предположительно не менее 48 человек, среди которых большинство женщин, стариков и детей, — прокомментировали в прокуратуре.
Убитых мирных жителей захоронили на глубине около двух метров в два уровня. В первом слое находилось около 30 человек, а во втором — около 18. На черепах погибших — повреждения, свидетельствующие о насильственной смерти.
Еще были обнаружены вещи погибших: фрагменты обуви и поясов, бусы, пуговицы, гребешки, кольца, пряжки, серьги в форме подковы. Также изъяли 35 гильз от немецкого оружия — винтовки системы «Маузер» и пистолета системы «Парабелум», капсулы с артиллерийским порохом, артиллерийский снаряд.
Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза. Сообщается, что после проведения необходимых следственных действий останки перезахоронят со всеми почестями.
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