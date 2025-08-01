Люди надевают пакеты на обувь из-за сильного ливня с грозой в столичном регионе

«Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, что на предстоящих выходных, 2 и 3 августа, в Москве и Московской области ожидается понижение температуры и дожди. В субботу они будут идти весь день и начнут стихать только к концу дня. В воскресенье осадков не будет, но атмосферное давление продолжит расти.