Актера Кевина Юнгмана приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование

Американский актер и певец Кевин Юнгман, принимавший участие в озвучивании анимационного фильма «Король и я», приговорен к пяти годам лишения свободы за изнасилование. Об этом сообщает портал Sunday World.
Согласно информации издания, на момент инцидента Юнгману было 25 лет (в настоящее время ему 33). Он познакомился с 19-летней девушкой, приехавшей к нему из Дублина. Сообщается, что девушка согласилась пойти к актеру в номер, после чего они вступили в интимную близость по обоюдному согласию.
Однако, по словам потерпевшей, в ходе встречи Юнгман внезапно применил практику ограничения дыхания, что вызвало у нее сильный дискомфорт и испуг. Юнгман, как утверждается, пояснил, что использует подобные действия регулярно.
После этого инцидента потерпевшая и Юнгман продолжали общаться на протяжении года. Следующий эпизод произошел в Дублине, в арендованной квартире, где, по ее утверждению, Юнгман вновь применил аналогичную технику удушения и изнасиловал ее.
В 2024 году Юнгман был арестован на территории США, после чего экстрадирован в Ирландию, где велось расследование. 28 июля 2025 года он предстал перед судом и признал вину по одному эпизоду — изнасилованию, совершенному в июне 2018 года в Дублине. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Ранее прокуратура французского Нантера потребовала привлечь 26-летнего футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими к уголовной ответственности по делу об изнасиловании.