Актера Кевина Юнгмана приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование

Согласно информации издания, на момент инцидента Юнгману было 25 лет (в настоящее время ему 33). Он познакомился с 19-летней девушкой, приехавшей к нему из Дублина. Сообщается, что девушка согласилась пойти к актеру в номер, после чего они вступили в интимную близость по обоюдному согласию.