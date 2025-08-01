Американского актера и певца обвинили в изнасиловании и удушении: он получил 8 лет тюрьмы

Отмечается, что 25-летний актер, известный по роли в сериале «Грачи», познакомился с 19-летней бразильянкой в Париже. Вначале пара мило гуляла по городу, но потом между ними случилась близость. Девушке не понравилось, что во время интима актер был груб и начал ее душить. Она потеряла сознание. Позже Кевин объяснил, что он часто делает так во время близости с девушками.