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Американского актера и певца обвинили в изнасиловании и удушении: он получил 8 лет тюрьмы

Актер Кевин Юнгман приговорен к 8 годам тюрьмы за изнасилование.

Источник: Комсомольская правда

Американского актера и певца Кевина Юнгмана обвинили в изнасиловании и удушении, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом стало известно благодаря Sunday World.

Отмечается, что 25-летний актер, известный по роли в сериале «Грачи», познакомился с 19-летней бразильянкой в Париже. Вначале пара мило гуляла по городу, но потом между ними случилась близость. Девушке не понравилось, что во время интима актер был груб и начал ее душить. Она потеряла сознание. Позже Кевин объяснил, что он часто делает так во время близости с девушками.

Пара повторила свидание уже в Дублине в квартире Юнгмана. На этот раз актер повторил свой «интимный трюк», но девушка была в сознании. Она кричала и просила прекратить, актер ее не слушал.

Ранее KP.RU сообщил, что сына актера Вадима Демчога приговорили к тюремному заключению за мошенничество. Для звездного родителя это стало настоящим ударом.