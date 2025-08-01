Американского актера и певца обвинили в изнасиловании и удушении: он получил 8 лет тюрьмы

Американского актера и певца Кевина Юнгмана обвинили в изнасиловании и удушении, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом стало известно благодаря Sunday World.
Отмечается, что 25-летний актер, известный по роли в сериале «Грачи», познакомился с 19-летней бразильянкой в Париже. Вначале пара мило гуляла по городу, но потом между ними случилась близость. Девушке не понравилось, что во время интима актер был груб и начал ее душить. Она потеряла сознание. Позже Кевин объяснил, что он часто делает так во время близости с девушками.
Пара повторила свидание уже в Дублине в квартире Юнгмана. На этот раз актер повторил свой «интимный трюк», но девушка была в сознании. Она кричала и просила прекратить, актер ее не слушал.
Ранее KP.RU сообщил, что сына актера Вадима Демчога приговорили к тюремному заключению за мошенничество. Для звездного родителя это стало настоящим ударом.