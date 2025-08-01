Рейс Пулково-Шереметьево на 40 минут завис в воздухе. Видео

Ранее в московском аэропорту Шереметьево уже задерживали более 20 рейсов и отменяли несколько вылетов из-за усиления ветра и угрозы атаки беспилотников, а все вылеты временно приостанавливали. Аналогичные перебои наблюдались и в петербургском аэропорту Пулково, где с 4 июля было задержано около 50 рейсов. Росавиация рекомендовала пассажирам следить за информацией только из официальных источников.