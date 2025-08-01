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Рейс Пулково-Шереметьево на 40 минут завис в воздухе. Видео

Рейс, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, прибыл в аэропорт Шереметьево с задержкой почти на 40 минут из-за высокой загруженности воздушного пространства. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находившийся на борту самолета.

Самолет задержался в воздухе из-за загруженности воздуха.

Рейс, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, прибыл в аэропорт Шереметьево с задержкой почти на 40 минут из-за высокой загруженности воздушного пространства. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находившийся на борту самолета.

«Самолет ил Пулково должен был прилететь в Шереметьево в 20:30, прилетел в 21:09. Летали кругами над городом с другими самолетами», — рассказал корреспондент.

Экипаж самолета пояснил, что причиной задержки стала перегруженность неба над Москвой. Воздушное судно, как и несколько других рейсов, выполняло круговые маневры в ожидании разрешения на посадку.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево уже задерживали более 20 рейсов и отменяли несколько вылетов из-за усиления ветра и угрозы атаки беспилотников, а все вылеты временно приостанавливали. Аналогичные перебои наблюдались и в петербургском аэропорту Пулково, где с 4 июля было задержано около 50 рейсов. Росавиация рекомендовала пассажирам следить за информацией только из официальных источников.