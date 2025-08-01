Экс-депутат Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США

— Обратился к госсекретарю США Марко Рубио с предложением рассмотреть мою кандидатуру на должность посла Украины в США. Считаю, что в нынешних условиях Украина нуждается не в декоративных дипломатах, а в независимых голосах правды, — уточнил Дубинский.