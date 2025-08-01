Экс-депутат Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США

Экс-депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла в США. О своей инициативе в пятницу, 1 августа, он заявил в личном блоге в социальной сети.
Парламентарий в своей публикации обратился к американскому государственному секретарю Марко Рубио с просьбой рассмотреть данное предложение.
— Обратился к госсекретарю США Марко Рубио с предложением рассмотреть мою кандидатуру на должность посла Украины в США. Считаю, что в нынешних условиях Украина нуждается не в декоративных дипломатах, а в независимых голосах правды, — уточнил Дубинский.
Депутат также поставил в известность, что он направил необходимые письма в соответствующие инстанции, передает РИА Новости.
Ранее парламентарий обвинил главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака во лжи относительно его встречи с госсекретарем США.
Помимо этого, ранее стало известно, что Андрей Ермак вызывает сильное раздражение у высокопоставленных американских лиц. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников.