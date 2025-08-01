Эксперт Дандыкин раскрыл места, куда могут прибыть атомные подлодки Трампа

«Это может быть только Арктика и Тихий океан где-то в районе Камчатки или Командорских островов, о которых говорили, что хотят купить. Могут отправить и в Средиземное море с учетом типа Крыма и всего остального. Томагавки летят на 2500 километров», — поделился он мнением.