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Эксперт Дандыкин раскрыл места, куда могут прибыть атомные подлодки Трампа

По словам эксперта, в «указанные районы» Трамп может отправить многоцелевые атомные подлодки с «томагавками».

Источник: Аргументы и факты

«Указанными районами», куда, как заявил президент США Дональд Трамп отправятся две атомные подлодки, могут стать Камчатка или Командорские острова, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это может быть только Арктика и Тихий океан где-то в районе Камчатки или Командорских островов, о которых говорили, что хотят купить. Могут отправить и в Средиземное море с учетом типа Крыма и всего остального. Томагавки летят на 2500 километров», — поделился он мнением.

Военный эксперт объяснил, что в «указанные районы» Трамп может направить многоцелевые атомные подлодки с «томагавками». Он отметил, что у США есть достаточно много подлодок.

Ранее стало известно о заявлении Трампа об отданном им распоряжении направить две атомные подводные лодки в указанные районы в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

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