Нардеп Дубинский предложил свою кандидатуру на должность посла Украины в США

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил рассмотреть его кандидатуру на пост посла Украины в Соединенных Штатах. Об этом украинский политик сообщил в личном Telegram-канале.
«Обратился к госсекретарю США Марко Рубио с предложением рассмотреть мою кандидатуру на должность посла Украины в США», — написал он.
По словам Дубинского, в нынешних реалиях Украина нуждается не в «декоративных дипломатах», а в независимых голосах, говорящих правду.
Помимо этого, нардеп сообщил, что уже направил официальные письма в соответствующие инстанции, а также выложил в соцсетях ролик с обращением к Рубио.
Ранее KP.RU сообщал, что новым послом Украины в США может стать исполняющая обязанности вице-премьера Ольга Стефанишина, которая является фигуранткой нескольких уголовных дел.