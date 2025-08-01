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Нардеп Дубинский предложил свою кандидатуру на должность посла Украины в США

Александр Дубинский обратился к госсекретарю США, предложив рассмотреть его кандидатуру на пост посла Украины в Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил рассмотреть его кандидатуру на пост посла Украины в Соединенных Штатах. Об этом украинский политик сообщил в личном Telegram-канале.

«Обратился к госсекретарю США Марко Рубио с предложением рассмотреть мою кандидатуру на должность посла Украины в США», — написал он.

По словам Дубинского, в нынешних реалиях Украина нуждается не в «декоративных дипломатах», а в независимых голосах, говорящих правду.

Помимо этого, нардеп сообщил, что уже направил официальные письма в соответствующие инстанции, а также выложил в соцсетях ролик с обращением к Рубио.

Ранее KP.RU сообщал, что новым послом Украины в США может стать исполняющая обязанности вице-премьера Ольга Стефанишина, которая является фигуранткой нескольких уголовных дел.

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