1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество участников студотрядов в Минске с начала года приросло на 20%. Об этом на встрече со студентами рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский, передает корреспондент БЕЛТА.
В День белорусских студенческих отрядов заместитель председателя горисполкома присоединился к участникам акции «Трудовая молодость» и разделил их обязанности. Это произошло на предприятии «Белкоммунмаш».
Андрей Стригельский рассказал, что с начала года трудоустроено свыше 15 тыс. минских студентов и учащихся колледжей. «В этом году мы отмечаем прирост около 20%. Желающих очень много, — поделился он. — Предприятий, которые принимают наших ребят в состав студотрядов, стало примерно на 100 больше. Это и наши флагманские производства: МТЗ, “Белкоммунмаш”, “Атлант”. Также более мелкие и частные предприятия, которые занимаются благоустройством города».
По словам Андрея Стригельского, молодежь с удовольствием работает в студотрядах и имеет возможность заработать достаточно неплохие деньги. К примеру, зарплата на «Белкоммунмаше», которую получат учащиеся колледжей, превышает Br1,2 тыс., а на предприятии трудится 32 человека.
«Мы хотим, чтобы вы почувствовали, что такое сегодня заработать деньги, — отметил заместитель председателя. — Самый благородный труд — труд ручной. Конечно, многие из вас получат после колледжа высшее образование, станут инженерами, конструкторами, будут работать не с механизмами, а с компьютерами и карандашом в руках. Но попробовать, что такое ручной труд, очень важно».
Генеральный директор «БКМ Холдинг» Тарас Мурог рассказал, чем помогают участники студотрядов: «Работу выполняют самую разнообразную. На первой стадии это самые простые операции — монтаж, установка, подсборка. Обычно это профессии от грузчиков до монтажных работ. Если человеку это нравится, мы рассчитываем, что он вернется и получит 2, 3, 4 и другие разряды, перейдет в область линейного руководителя, заместителя начальника. Всегда предлагаем перспективы и карьерный рост. Готовы брать сотрудников в любую пору года, не только в летние каникулы», — подчеркнул он.
Генеральный директор предприятия отметил, что жизнь человека и производственный процесс строятся по принципу: сначала нужно вложить, чтобы получить отдачу. «Надо сначала заинтересовать, научить, показать. Для меня это вопрос не прибыльности, а имиджа моего предприятия и потенциального кадрового ресурса. Рассчитываем зацепить молодого человека, оставить лучшие впечатления о нашем предприятии», — отметил Тарас Мурог.
Данила Синькевич — командир студотряда «Созидатели им. Героя Советского Союза Василия Сергеевича Мичурина» присоединился к студотрядам не первый раз. За это время успел побывать на «Белкоммунмаше», «Коммунарке» и «Минскметрострое». Работал над новыми станциями: «Неморшанским садом» и «Слуцким гостинцем». «Занимались оформлением: нам давали располагать декоративные элементы. На “Белкоммунмаше” работаю грузчиком — управляю таможенными отправлениями и логистикой, принимаю приходящий груз, комплектую склад», — поделился он.
Данила уже давно выпустился из учебного заведения, но его попросили еще один год поучаствовать за неимением совершеннолетних участников в качестве командира. Далее он планирует работать на предприятии, учится на заочной форме в БНТУ на экономиста-управленца. «Я о своем решении не жалею. Хочу попробовать себя на предприятии в более экономической деятельности: например, в снабжении или логистике», — добавил он.
По мнению командира, студотряды подойдут абсолютно любым студентам. Что касается качеств, самым важным является трудолюбие, считает молодой человек. «Творческие ребята могут реализоваться через студенческие отряды — работа здесь совмещает отдых и креатив, рутинные занятия вместе с самореализацией», — отметил Данила.
Студентка Виктория Шопина узнала о возможности работы от Минского колледжа предпринимательства. «Я не первый раз уже в студенческом отряде, стараюсь идти, если это не мешает учебе. Обычно я занимаюсь уборкой — иногда это тяжело физически, объектов много, но справляемся. Потраченные деньги отложу на получение прав», — рассказала участница. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.