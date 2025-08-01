Количество участников студотрядов в Минске с начала года приросло на 20%

Генеральный директор «БКМ Холдинг» Тарас Мурог рассказал, чем помогают участники студотрядов: «Работу выполняют самую разнообразную. На первой стадии это самые простые операции — монтаж, установка, подсборка. Обычно это профессии от грузчиков до монтажных работ. Если человеку это нравится, мы рассчитываем, что он вернется и получит 2, 3, 4 и другие разряды, перейдет в область линейного руководителя, заместителя начальника. Всегда предлагаем перспективы и карьерный рост. Готовы брать сотрудников в любую пору года, не только в летние каникулы», — подчеркнул он.