Психолог Попова перечислила красные флаги при общении в сети для подростков

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что, по мнению психологов, фотографии роскошных букетов и не менее шикарных подарков, а также снимки из тренажерных залов в соцсетях — признаки низкой самооценки. Подобным способом обычно люди пытаются показать что их ценят и любят и выделиться на фоне остальных.