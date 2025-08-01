Психолог Попова перечислила красные флаги при общении в сети для подростков

Общение в социальных сетях — важная часть современной подростковой культуры, а значит важно, чтобы дети знали правила безопасного поведения в интернете. О красных флагах при общении им должны рассказать родители, такой совет озвучила в беседе с «РИАМО» педагог-психолог Марина Попова.
— Красными флагами являются, например, вопросы о персональных данных, просьба выполнить какое-то поручение, призывы к противоправным действиям — все это однозначный повод немедленно прекратить переписку, — считает эксперт.
Специалист также посоветовала родителям добавиться в друзья в ребенку в социальных сетях, быть с ним на связи, понимать, с кем он общается, чем интересуется.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что, по мнению психологов, фотографии роскошных букетов и не менее шикарных подарков, а также снимки из тренажерных залов в соцсетях — признаки низкой самооценки. Подобным способом обычно люди пытаются показать что их ценят и любят и выделиться на фоне остальных.