Офтальмолог Соловей рассказала, как кондиционер может навредить зрению

Использование кондиционера может вызвать воспаления, сухость и другие нарушения в работе органов зрения. Об этом сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог Анна Соловей.
— Кондиционеры снижают влажность воздуха, что приводит к испарению слезной пленки, вызывая сухость, жжение и ощущение песка в глазах. При отсутствии своевременной качественной очистки кондиционеры могут стать источником патогенных бактерий, грибков и пыли — это усугубляет воспалительные реакции, — объяснила медик.
Доктор добавила, что в таких случаях допустимо использовать увлажняющие капли, но применять их стоит только по назначению врача и не обмениваться с другими людьми — это может привести к распространению инфекций.
Ранее RT предупредил о важности защиты глаз от ультрафиолета. Он способствует развитию катаракты — УФ-лучи проникают в структуры глаза, вызывая окислительный стресс, который повреждает хрусталик. Кроме того, острое воздействие коротковолновых ультрафиолетовых лучей может вызвать фотокератит — воспаление роговицы.