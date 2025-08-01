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Офтальмолог Соловей рассказала, как кондиционер может навредить зрению

Кондиционеры снижают влажность воздуха, что приводит к испарению слезной пленки.

Источник: Комсомольская правда

Использование кондиционера может вызвать воспаления, сухость и другие нарушения в работе органов зрения. Об этом сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог Анна Соловей.

— Кондиционеры снижают влажность воздуха, что приводит к испарению слезной пленки, вызывая сухость, жжение и ощущение песка в глазах. При отсутствии своевременной качественной очистки кондиционеры могут стать источником патогенных бактерий, грибков и пыли — это усугубляет воспалительные реакции, — объяснила медик.

Доктор добавила, что в таких случаях допустимо использовать увлажняющие капли, но применять их стоит только по назначению врача и не обмениваться с другими людьми — это может привести к распространению инфекций.

Ранее RT предупредил о важности защиты глаз от ультрафиолета. Он способствует развитию катаракты — УФ-лучи проникают в структуры глаза, вызывая окислительный стресс, который повреждает хрусталик. Кроме того, острое воздействие коротковолновых ультрафиолетовых лучей может вызвать фотокератит — воспаление роговицы.