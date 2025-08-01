В Госдуме заявили, что слова Трампа об атомных подлодках не останутся без ответа

29 июля Медведев заявил, что ни Дональд Трамп, ни американский сенатор Линдси Грэм* не должны решать, когда Москве и Киеву необходимо начать переговоры касательно урегулирования украинского кризиса. 31 июля Трамп в ответ на пост Медведева назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и подчеркнул, что политик якобы «заходит на опасную территорию».