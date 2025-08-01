В Госдуме заявили, что слова Трампа об атомных подлодках не останутся без ответа

Россия ответит на заявления президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подводных лодок. Об этом в пятницу, 1 августа, заявила заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.
— Для меня это странно. Утром выставлять требования о мирном соглашении России и Украины, а вечером отправлять к нам подлодки, — высказалась парламентарий.
Она указала на важность безопасности России и добавила, что военнослужащие знают, в каких регионах Соединенные Штаты могут разместить подлодки, передает Telegram-канал Ura.ru.
Дональд Трамп объявил о своем приказе разместить подлодки в связи с перепалкой с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в социальных сетях. Он добавил, что судна находятся «в соответствующих регионах».
29 июля Медведев заявил, что ни Дональд Трамп, ни американский сенатор Линдси Грэм* не должны решать, когда Москве и Киеву необходимо начать переговоры касательно урегулирования украинского кризиса. 31 июля Трамп в ответ на пост Медведева назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и подчеркнул, что политик якобы «заходит на опасную территорию».
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.