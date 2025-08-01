Минздрав РФ составил список фраз, которыми врачи должны убеждать женщин рожать

Гинеколог не должен равнодушно отнестись к пациентке и просто поставить её перед выбором вопросом: «Будете рожать или нет?». Также врач не имеет права рассуждать в беседе с женщиной о том, что ей якобы поздно рожать. Вместо этого, как отмечается в методичке, медперсонал должен с максимальным участием помочь пациентке принять мысль о рождении ребёнка и объяснить, что это самая важная часть жизни, и откладывать появление потомства нельзя. В документе прописаны следующие фразы, которые может проговорить гинеколог: