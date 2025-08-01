Минздрав РФ составил список фраз, которыми врачи должны убеждать женщин рожать

Гинеколог не должен равнодушно отнестись к пациентке и просто поставить её перед выбором вопросом: «Будете рожать или нет?». Также врач не имеет права рассуждать в беседе с женщиной о том, что ей якобы поздно рожать. Вместо этого, как отмечается в методичке, медперсонал должен с максимальным участием помочь пациентке принять мысль о рождении ребёнка и объяснить, что это самая важная часть жизни, и откладывать появление потомства нельзя. В документе прописаны следующие фразы, которые может проговорить гинеколог:
«Нужна ли Вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу Вашего ребёнка? Для мужчины новость о беременности тоже может стать неожиданностью. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что у него будет ребёнок».
«Карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребёнка родить потом может быть уже поздно».
«Распространённость бесплодия продолжает расти. Порой даже ЭКО не помогает женщинам в старшем репродуктивном возрасте стать мамой».
«Дети, рождённые молодыми родителями, близки с ними, ведь они практически из одного поколения».
«Откладывая рождение ребёнка сегодня, Вы можете столкнуться с трудностями его зачатия в будущем, так как с возрастом репродуктивный потенциал неминуемо снижается, беременность протекает тяжелее, появляется риск осложнений, как со стороны матери, так и со стороны ребёнка».
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью запретить в России аборты, за исключением тех случаев, когда их необходимость обусловлена медицинскими показаниями. С соответствующей инициативой парламентарий выступил на форуме «Территория смыслов».