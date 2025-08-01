Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный артист РСФСР Юрий Еремин скончался на 82-м году жизни

В возрасте 81 года скончался народный артист РСФСР Юрий Еремин. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе театра Моссовета.

В возрасте 81 года скончался народный артист РСФСР Юрий Еремин. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе театра Моссовета.

— Нельзя не отметить блистательное умение режиссера деликатно и стилистически точно работать с классическими текстами, переводя их на язык сцены. Его сценарии всегда отличали ясность мысли, точность нравственного посыла, динамичность изложения сюжета, — уточнили на сайте учреждения.

В 1971 году сценарист окончил актерский факультет ГИТИСа. За свою карьеру он успел поставить порядка 100 спектаклей как в России, так и за рубежом.

Наиболее значимыми работами в творчестве Еремина считаются «Старик» по Максиму Горькому, «Идиот» по Федору Достоевскому, «Палата № 6» по Антону Чехову и «Царь Эдип».