Народный артист РСФСР Юрий Еремин скончался на 82-м году жизни

В возрасте 81 года скончался народный артист РСФСР Юрий Еремин. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе театра Моссовета.
— Нельзя не отметить блистательное умение режиссера деликатно и стилистически точно работать с классическими текстами, переводя их на язык сцены. Его сценарии всегда отличали ясность мысли, точность нравственного посыла, динамичность изложения сюжета, — уточнили на сайте учреждения.
В 1971 году сценарист окончил актерский факультет ГИТИСа. За свою карьеру он успел поставить порядка 100 спектаклей как в России, так и за рубежом.
Наиболее значимыми работами в творчестве Еремина считаются «Старик» по Максиму Горькому, «Идиот» по Федору Достоевскому, «Палата № 6» по Антону Чехову и «Царь Эдип».