Юрист Нечаева: Россиян могут оштрафовать за готовку сильно пахнущей еды

— Часто мы сталкиваемся с тем, что через открытые окна или вентиляцию от соседей идет неприятный запах. Например, из-за готовки или курения. В таком случае нужно обратиться к участковому или в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства могут провести выездные мероприятия и осуществить заборы воздуха, после чего будет проведен анализ и наложен штраф, — отметила эксперт.