В Финский залив заплыли пресноводные медузы Craspedacusta sowerbii

В Финском заливе заметили пресноводных медуз Craspedacusta sowerbii. Соответствующие ролики распространили в соцсетях.
Отмечается, что эти медузы не агрессивные, но могут вызвать аллергию.
В июле опасные медузы также заполонили пляжи Краснодарского края. По словам кубанского биолога Вениамина Голубитченко, это медузы корнероты.
Врач Алексей Решетун рассказал, как действовать при ожоге медузы. Категорически нельзя применять пену для бритья, мочу или пресную воду для обработки кожи на месте ожога, заявил эксперт.