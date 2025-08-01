Дандыкин: местоположение атомных подлодок Трампа будет оперативно раскрыто

Две атомные подлодки, которые, как заявил американский президент Дональд Трамп, направляют в «указанные районы», будут оперативно обнаружены. Как рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин соответствующая система обнаружения у нас есть.
«Если американские подлодки войдут в “указанные районы”, то они будут обнаружены. Есть система обнаружения, все это отслеживается. Всегда считалось самой большой доблестью надводного противолодочного корабля взять в контакт иностранную подлодку», — отметил он.
По мнению эксперта, появление подлодок, о которых заявил Трамп, ни на что не влияет.
«Это ничего не решает, потому что американские лодки, как и наши, находятся постоянно на боевом патрулировании в местах, где положено им находиться согласно распоряжениям», — объяснил Дандыкин.
Военный эксперт уточнил, что американские подлодки «шалили» всегда.
«Даже во времена, когда у нас была дружба, во времена Клинтона. Именно в начале 90-х в Баренцевом море столкнулись их подлодка USS Baton Rouge и наша “Кострома”. Наша потом отремонтировалась и снова заступила на боевое дежурство, а ту списали», — добавил он.
Дандыкин рассказал, что «указанными районами», куда, как заявил президент США Дональд Трамп отправятся две атомные подлодки, могут стать Камчатка или Командорские острова. По его словам, это могут быть многоцелевые субмарины с «томагавками».