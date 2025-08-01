Дандыкин: местоположение атомных подлодок Трампа будет оперативно раскрыто

«Даже во времена, когда у нас была дружба, во времена Клинтона. Именно в начале 90-х в Баренцевом море столкнулись их подлодка USS Baton Rouge и наша “Кострома”. Наша потом отремонтировалась и снова заступила на боевое дежурство, а ту списали», — добавил он.