В Орловском районе произошло смертельное ДТП

Вечером в пятницу, 1 августа, около 18:50 на автодороге Котельниково-Песчанокопское в Орловском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2109» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Passat.
В результате аварии водитель и пассажир «девятки» погибли на месте. Пассажир иномарки, 55-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — говорится в сообщении.
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