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«Это мой муж, помашите ему!» Казахстанец вынырнул из моря и увидел на пляже Джей Ло

В Казахстане мужчина отправился купаться, нырнул, а когда вылез из воды, то перед его глазами по пляжу прохаживалась американская актриса и певица Дженнифер Лопес. И это не галлюцинации. Голливудская звезда действительно недавно прилетела в Астану, чтобы в рамках мирового тура Up All Night дать концерт.

Источник: Life.ru

Лопес заметили на пляже в Казахстане. Видео © Х / jlogallery.

Мужчину на пляже дожидалась его компания. Там же была и его супруга. Лопес неожиданно появилась на побережье в сопровождении охраны. Она кошачьей походкой шла по самой кромке воды. Именно в этот момент казахстанец начал выходить из моря. У него случился настоящий шок от радости и такого подарка судьбы, когда он буквально уткнулся носом в американскую красотку.

«Красавица! Мы любим тебя, Джей Ло. Это мой муж, помашите ему!» — радостно говорит за кадром женщина, автор ролика.

Лопес помахала мужчине, от чего он пришёл в ещё большее шоковое состояние и попытался приблизиться к звезде. Певица галантно попозировала для пары снимков, которые успела сделать супруга мужчины.

Ранее стало известно, что певица и актриса Дженнифер Лопес не приедет в Москву с концертом, несмотря на предварительные договорённости с российскими организаторами. Она испугалась негативной реакции со стороны Запада и отменила шоу, за которое ей должны были заплатить не менее миллиона долларов.