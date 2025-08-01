«Это мой муж, помашите ему!» Казахстанец вынырнул из моря и увидел на пляже Джей Ло

Мужчину на пляже дожидалась его компания. Там же была и его супруга. Лопес неожиданно появилась на побережье в сопровождении охраны. Она кошачьей походкой шла по самой кромке воды. Именно в этот момент казахстанец начал выходить из моря. У него случился настоящий шок от радости и такого подарка судьбы, когда он буквально уткнулся носом в американскую красотку.