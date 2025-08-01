Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти сорок юношей стали жертвами церемонии массового обрезания

В ЮАР 39 юношей погибли из-за традиционной церемонии обрезания, еще 10 остались с тяжелыми увечьями.

В ЮАР 39 юношей погибли из-за традиционной церемонии обрезания, еще 10 остались с тяжелыми увечьями. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что в племени коса два раза в год проходит массовое обрезание, которое является частью трехмесячной церемонии посвящения мальчиков в мужчин. В 2025 году ее жертвами стали около 50 мальчиков.

К фатальным последствиям в большинстве случаев приводит именно непрофессионализм хирургов. Неподготовленные медики часто используют одно лезвие, что приводит к заражению крови и гангрене.

Другой серьезной проблемой является обезвоживание. Мальчики не должны мочиться после операции, для этого они долгое время не пьют. При этом даже в агонии обращаться в больницу им запрещают.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пятимесячный младенец впал в кому после проведения обрезания на дому. Семья из Таджикистана, проживающая в России без постановки на миграционный учет, пригласила для процедуры знакомого хирурга из местной больницы.