Почти сорок юношей стали жертвами церемонии массового обрезания

В ЮАР 39 юношей погибли из-за традиционной церемонии обрезания, еще 10 остались с тяжелыми увечьями. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что в племени коса два раза в год проходит массовое обрезание, которое является частью трехмесячной церемонии посвящения мальчиков в мужчин. В 2025 году ее жертвами стали около 50 мальчиков.
К фатальным последствиям в большинстве случаев приводит именно непрофессионализм хирургов. Неподготовленные медики часто используют одно лезвие, что приводит к заражению крови и гангрене.
Другой серьезной проблемой является обезвоживание. Мальчики не должны мочиться после операции, для этого они долгое время не пьют. При этом даже в агонии обращаться в больницу им запрещают.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пятимесячный младенец впал в кому после проведения обрезания на дому. Семья из Таджикистана, проживающая в России без постановки на миграционный учет, пригласила для процедуры знакомого хирурга из местной больницы.