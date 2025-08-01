Индекс Мосбиржи ускорил снижение после заявлений Трампа об атомных подлодках

Индекс Московской биржи дополнительным кодом ускорил снижение во время вечерней торговой сессии на фоне заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о перемещении двух атомных подводных лодок в регионы. Динамика снижения индекса была зафиксирована по данным торговой площадке.
Отмечается, что на момент 19:55 по московскому времени индекс Мосбиржи снижался на 0,65%, до 2 718,69 пункта. При этом уже после заявлений президента США, ближе к 20:00, индекс ускорил снижение до 0,99%, составив 2 709,26 пункта. Через какое-то время снижение показателей замедлилось, достигнув отметки в 0,5%.
Ранее KP.RU сообщал, что Трамп распорядился переместить две атомные подлодки в «соответствующие регионы» в ответ на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес главы Белого дома о ядерном оружии.