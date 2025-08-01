В ЮАР носорогам вводят радиоактивное вещество для борьбы с браконьерами

Проект реализуют Университет Витватерсранда, специалисты в области ядерной энергетики и защитники дикой природы. Учёные уже провели инъекции пяти носорогам и надеются, что эта мера поможет остановить сокращение их численности. Они назвали проект «Ризотоп» — от английских слов «rhino» (носорог) и «isotope» (изотоп).
В прошлом году исследователи провели испытания, введя изотопы около 20 носорогам в заповеднике. Эти испытания подготовили базу для полноценной кампании, которая стартует в 2025 году. Радиационные детекторы в аэропортах и на границах способны выявлять радиоактивные изотопы даже в небольших концентрациях. Это поможет задерживать браконьеров и торговцев, утверждают исследователи.
Кстати, накануне президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил российскому лидеру Владимиру Путину двух слонов. Подарок преподнесли в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Слоны считаются в Лаосе священными животными и олицетворяют мудрость, силу и процветание.