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Пожилым японцам запретили одновременно пользоваться телефоном и банкоматом

Власти Японии запретили пожилым жителям страны пользоваться банкоматами пока они говорят по телефону.

Власти Японии запретили пожилым жителям страны пользоваться банкоматами пока они говорят по телефону. В городе Осака будут использоваться системы, позволяющие отслеживать, говорит ли человек, подошедший к банкомату, по телефону.

Предполагается, что использование подобной меры снизит эффективность мошеннической схемы, к которой часто прибегают аферисты в Японии.

Мошенники убеждают собеседника, что они их родственники, которым срочно нужны деньги.

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