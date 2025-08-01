Пожилым японцам запретили одновременно пользоваться телефоном и банкоматом

Власти Японии запретили пожилым жителям страны пользоваться банкоматами пока они говорят по телефону. В городе Осака будут использоваться системы, позволяющие отслеживать, говорит ли человек, подошедший к банкомату, по телефону.
Предполагается, что использование подобной меры снизит эффективность мошеннической схемы, к которой часто прибегают аферисты в Японии.
Мошенники убеждают собеседника, что они их родственники, которым срочно нужны деньги.
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