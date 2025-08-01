Новые правила для водителей введут в России с 1 августа

1 августа в России вступят новые правила для водителей транспортных средств. Нововведения коснутся порядка ввоза иностранных автомобилей, условий автокредитования и качества связи на федеральных трассах.
Так, при ввозе машин из стран ЕАЭС не получится избежать полной уплаты утилизационного сбора. Раньше многие пользовались схемой с минимальными платежами, однако теперь сделать этого не получится.
Кроме того, в стране ожидается снижение ставок по автомобильным кредитам. Произойдет это из-за снижения ключевой ставки Центробанка до 18 процентов. По словам специалистов, в будущем покупка поддержанных машин станет более доступной.
Помимо этого, с 3 августа в силу вступят упрощенные правила установки базовых станций сотовой связи. Это должно улучшить покрытие мобильной сети вдоль трасс, особенно в дальних регионах России, уточнили в издании «За рулем».
Ранее юрист Лев Воропаев рассказал, что действующим законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей для водителей, которые слишком громко слушают музыку в автомобиле.