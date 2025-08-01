Дети звезд поступили в самые престижные вузы Москвы

18-летний Иван Антипенко был зачислен на актерский факультет легендарного Театрального института имени Бориса Щукина, в мастерскую Владимира Сажина. Отмечается, что поступление в знаменитую «Щуку» было главной целью и давней мечтой абитуриента. К этому шагу Иван целенаправленно готовился около пяти лет, занимаясь в театральной студии и посещая все спектакли в Театре имени Вахтангова, где с 2013 года служит его отец.