Ученые России и Китая добились рекордной прочности созданного в Уфе титана

«Мы предположили, что сверхпрочность наноструктурированного титана связана с тем, как примеси влияют на дефектную структуру границ зерен. Для проверки этой идеи я предложил [китайским ученым] использовать теоретическую модель, разработанную ранее для наноструктурированных тем же способом алюминиевых сплавов. Она объясняет, как примеси на границах зерен взаимодействуют с имеющимися там дислокациями, блокируя их подвижность и повышая прочность материала», — уточнил руководитель лаборатории механики наноматериалов и теории дефектов ИПМаш РАН Михаил Гуткин.