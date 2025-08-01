Пятьдесят бригад прибыли в ДНР для помощи в решении проблем с водой

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу сообщил, что дал поручение сократить сроки запуска водовода из Павлопольского водохранилища вместе со вторым объектом для переброски воды из Углегорского водохранилища. Пушилин уточнил, что это даст около 100 тысяч кубометров воды ежедневно, позволит пополнить Волынцевское водохранилище, от которого запитывается Енакиево, и направить дополнительную воду в Донецк и Макеевку.