Теннисист Рублев вышел в четвертый круг турнира «Мастерс» в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в третьем круге престижного турнира ATP «Мастерс», который проходит в канадском Торонто.
Результат матча сложился в пользу Рублева — 5:7, 6:4, 6:3. В следующем раунде Рублев встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидовичем-Фокиной.
На данный момент Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в общем рейтинге ATP. За свою карьеру он выиграл 17 титулов под эгидой ATP. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира «Кубок Короля» в Испании.