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Теннисист Рублев вышел в четвертый круг турнира «Мастерс» в Торонто

Россиянин одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в третьем круге престижного турнира ATP «Мастерс», который проходит в канадском Торонто.

Результат матча сложился в пользу Рублева — 5:7, 6:4, 6:3. В следующем раунде Рублев встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидовичем-Фокиной.

На данный момент Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в общем рейтинге ATP. За свою карьеру он выиграл 17 титулов под эгидой ATP. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира «Кубок Короля» в Испании.