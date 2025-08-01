Маск заявил о наличии в списке Эпштейна влиятельных демократов

В 2019 году в США против Джеффри Эпштейна выдвинули обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Также он подозревался в сговоре для вовлечения в такую деятельность, предусматривающем до пяти лет тюрьмы.