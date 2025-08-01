Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск заявил о наличии в списке Эпштейна влиятельных демократов

По словам Маска, в списке Эпштейна также находятся «доноры» высокопоставленных демократов.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, якобы присутствуют высокопоставленные члены Демократической партии США и их спонсоры.

В комментарии к одному из постов в социальной сети X* Маск отметил: «Крупные демократы и их доноры тоже есть в списке».

В 2019 году в США против Джеффри Эпштейна выдвинули обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Также он подозревался в сговоре для вовлечения в такую деятельность, предусматривающем до пяти лет тюрьмы.

В начале июля 2019 года суд в Манхэттене принял решение оставить Эпстина под стражей без возможности освобождения под залог. В конце месяца его обнаружили в камере в тяжелом состоянии, вскоре он скончался.

В 2025 году демократы Палаты представителей США выступили за рассекречивание материалов по делу Эпштейна, указывая на возможные связи с Дональдом Трампом.

С аналогичным призывом к главе Белого дома обратился и Илон Маск.

Комментируя ситуацию, Трамп в интервью телеканалу Real America s Voice раскритиковал республиканцев, поддержавших обвинения в его адрес, назвав их «наивными» и неспособными противостоять давлению.

* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше