Маск заявил о наличии в списке Эпштейна влиятельных демократов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, якобы присутствуют высокопоставленные члены Демократической партии США и их спонсоры.
В комментарии к одному из постов в социальной сети X* Маск отметил: «Крупные демократы и их доноры тоже есть в списке».
В 2019 году в США против Джеффри Эпштейна выдвинули обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Также он подозревался в сговоре для вовлечения в такую деятельность, предусматривающем до пяти лет тюрьмы.
В начале июля 2019 года суд в Манхэттене принял решение оставить Эпстина под стражей без возможности освобождения под залог. В конце месяца его обнаружили в камере в тяжелом состоянии, вскоре он скончался.
В 2025 году демократы Палаты представителей США выступили за рассекречивание материалов по делу Эпштейна, указывая на возможные связи с Дональдом Трампом.
С аналогичным призывом к главе Белого дома обратился и Илон Маск.
Комментируя ситуацию, Трамп в интервью телеканалу Real America s Voice раскритиковал республиканцев, поддержавших обвинения в его адрес, назвав их «наивными» и неспособными противостоять давлению.
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