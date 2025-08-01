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Умер народный артист РСФСР и режиссёр Юрий Ерёмин

На 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссёр и педагог Юрий Ерёмин. Об этом сообщили в Театре имени Моссовета, где прошло значительное время его творческой карьеры.

Источник: Life.ru

Юрий Ерёмин был выдающимся театральным деятелем, поставившим десятки спектаклей, многие из которых стали настоящими событиями на российской сцене. Среди его наиболее известных работ — «Старик» по Горькому, «Счастье моё» по Червинскому, «Идиот» по Достоевскому, «Статья» по Солнцеву, «Палата № 6» по Чехову и «Царь Эдип».

Ерёмин создал уникальный «литературный театр», мастерски адаптируя классические тексты для сцены. Он виртуозно инсценировал как зарубежную прозу, так и произведения русских классиков, таких как Лермонтов и Тургенев. Многие из его спектаклей продолжают украшать репертуар Театра Моссовета и остаются востребованными у зрителей.

Ранее Life.ru писал, что на 75-м году жизни скончался актёр из фильма «Фанфан-тюльпан». Француз Жан-Поль Дюбуа за свою карьеру снялся в более чем 65 фильмах и сериалах.