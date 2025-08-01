МТЗ перевыполнил показатель по энергосбережению за январь-июнь

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод за шесть месяцев 2025 года достиг показателя по энергосбережению в 6,1% при целевом задании Министерства промышленности 5,6%. Об этом сообщила инженер-энергетик управления главного энергетика МТЗ Юлия Солей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
«Мы выполнили более 30 энергосберегающих мероприятий из 42 включенных в заводскую программу по энергосбережению на 2025 год. Экономия от реализации топливно-энергетических ресурсов с учетом переходящего эффекта от мероприятий, внедренных в 2024 году, составила более 3,2 тыс. т условного топлива. В денежном выражении это около Br1,9 млн», — отметила Юлия Солей.
Среди наиболее крупных проектов — модернизация ванны обезжиривания в цехе № 91, внедрение газификатора на газокомпрессорной станции. В числе постоянно реализуемых на МТЗ мероприятий, дающих положительный эффект, — переход на светодиодное освещение в структурных подразделениях. -0-