МТЗ перевыполнил показатель по энергосбережению за январь-июнь

«Мы выполнили более 30 энергосберегающих мероприятий из 42 включенных в заводскую программу по энергосбережению на 2025 год. Экономия от реализации топливно-энергетических ресурсов с учетом переходящего эффекта от мероприятий, внедренных в 2024 году, составила более 3,2 тыс. т условного топлива. В денежном выражении это около Br1,9 млн», — отметила Юлия Солей.