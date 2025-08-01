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В ООН пришли в замешательство после дерзкого ответа Трампа о подлодках

В ООН не стали комментировать заявление Трампа об атомных подлодках.

Источник: Комсомольская правда

В ООН пришли в замешательство после дерзкого ответа президента США Дональда Трампа об атомных подлодках. Там подчеркнули, что не могут прокомментировать слова главы Белого дома.

«На данный момент у нас нет комментария», — рассказали в ООН корреспонденту ТАСС.

Напомним, 1 августа американский лидер сообщил о решении разместить две атомные субмарины в определённых районах. После этого на вечерних торгах индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) начал стремительно снижаться.

Ранее KP.RU рассказал, как россияне отреагировали на перепалку зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с главой Белого дома Трампом. Многие поддержали российского политика, выразив ему слова восхищения в Telegram-канале. А также россияне загидали Медведева стикерами-подарками с изображением милого мишки, ракеты и сердечка.

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