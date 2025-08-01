В ООН пришли в замешательство после дерзкого ответа Трампа о подлодках

Ранее KP.RU рассказал, как россияне отреагировали на перепалку зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с главой Белого дома Трампом. Многие поддержали российского политика, выразив ему слова восхищения в Telegram-канале. А также россияне загидали Медведева стикерами-подарками с изображением милого мишки, ракеты и сердечка.