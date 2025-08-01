Инструктор по дайвингу внезапно умерла на глазах у туристов

Работавшая инструктором по развлекательному подводному плаванию 24-летняя девушка погибла в Индонезии. Об этом пишет The Sun.
По информации издания, во время погружения под воду британке внезапно стало плохо.
Девушка проводила занятия для группы туристов на пляже Пинк-Бич. Спасти инструктора медики пытались в течение часа, однако безрезультатно.
Отмечается, что полиция начала расследование происшествия и опрашивает всех членов туристической группы.
Ранее сообщалось, что в ЮАР 39 юношей погибли из-за традиционной церемонии обрезания, еще 10 остались с тяжелыми увечьями.