Врачи назвали первые симптомы вируса Коксаки

Примерно в половине случаев заболевания вирусом Коксаки болезнь проходит без симптомов, у другой половины пациентов наблюдается повышение температуры, головные и мышечные боли, болезненные ощущения в горле и животе. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.