Врачи назвали первые симптомы вируса Коксаки

Примерно в половине случаев заболевания вирусом Коксаки болезнь проходит без симптомов, у другой половины пациентов наблюдается повышение температуры, головные и мышечные боли, болезненные ощущения в горле и животе. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.
У заболевших вирусом Коксаки типа А характерным признаком является сыпь, также возможны проявления стоматита, герпангины и конъюнктивита. При первых признаках недомогания — температуре, кашле, насморке, кожных высыпаниях или расстройстве желудка — врачи рекомендовали немедленно обращаться за медицинской помощью и не пытаться лечиться самостоятельно.
Вирус Коксаки особо опасен для детей, которым для заражения достаточно минимального количества вирусных частиц. Для того чтобы избежать этого, специалисты посоветовали тщательно мыть руки, обрабатывать продукты и ограничить контакты с потенциальными носителями вируса, передает «BFM-Новосибирск».
Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Турцию из-за риска заразиться вирусом Коксаки. Он отметил, что инфекция передается через воду, пищу и грязные руки.