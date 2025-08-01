Российская фигуристка Косторная сменила фамилию

Российская фигуристка Алена Косторная официально объявила о смене фамилии, поделившись этой новостью с подписчиками в своем Telegram-канале.
На опубликованном снимке, где фигуристка запечатлена рядом с мужем Георгием Куницей, она подписала: «С чистого листа. В одном направлении». Теперь Косторная будет использовать фамилию своего супруга.
Спортсмены сыграли свадьбу еще в августе 2023 года. В апреле текущего года 21-летняя спортсменка сообщила, что ждет ребенка.
Ранее сообщалось, что фигуристка Валерия Лукашова ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.