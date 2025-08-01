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В Москве началась продажа билетов на финал «Интервидения»

Старт началу продаж билетов на финал «Интервидения» в Москве на Манежной площади дал Илья Авербух.

Источник: Комсомольская правда

В Москве на Манежной площади началась продажа билетов на финал международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

«Первого августа в выездной студии RT на Манежной площади был дан старт продаже билетов на финал международного музыкального конкурса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие было приурочено к 50 дням до начала финала «Интервидения». Старт началу продаж дал заслуженный мастер спорта России, продюсер ледовых шоу и событийных мероприятий Илья Авербух.

Ранее KP.RU сообщал, что победитель международного музыкального конкурса «Интервидение», проходящего в России, получит главный приз в размере 30 миллионов рублей.