В Москве началась продажа билетов на финал «Интервидения»

В Москве на Манежной площади началась продажа билетов на финал международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
«Первого августа в выездной студии RT на Манежной площади был дан старт продаже билетов на финал международного музыкального конкурса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие было приурочено к 50 дням до начала финала «Интервидения». Старт началу продаж дал заслуженный мастер спорта России, продюсер ледовых шоу и событийных мероприятий Илья Авербух.
Ранее KP.RU сообщал, что победитель международного музыкального конкурса «Интервидение», проходящего в России, получит главный приз в размере 30 миллионов рублей.