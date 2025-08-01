Пентагон не стал приводить подробности заявления Трампа об атомных подлодках

29 июля Дмитрий Медведев высказался, что ни Дональд Трамп, ни американский сенатор Линдси Грэм* не могут решать, когда российские и украинские дипломаты должны начать переговоры относительно урегулирования украинского кризиса. Спустя два дня Трамп в ответ на пост Медведева назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и подчеркнул, что политик якобы «заходит на опасную территорию».