Пентагон не стал приводить подробности заявления Трампа об атомных подлодках

Министерство обороны США в пятницу, 1 августа, отказалось сообщать какие-либо детали переброски двух американских атомных подводных лодок в соответствии с приказом главы Белого дома Дональда Трампа.
— Мы полагаемся в этом плане на Белый дом и заявление президента, — говорится в сообщении.
Так в американском ведомстве ответили на просьбу СМИ привести какие-либо подробности, которые касаются заявления американского лидера.
В пресс-службе Организации Объединенных наций сообщили, что на данный момент у нее нет комментария насчет указа Дональда Трампа о передислокации подлодок, передает ТАСС.
1 августа Дональд Трамп сообщил о своем приказе разместить подлодки в связи с перепалкой с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в социальной сети. Глава Белого дома уточнил, что судна находятся «в соответствующих регионах».
29 июля Дмитрий Медведев высказался, что ни Дональд Трамп, ни американский сенатор Линдси Грэм* не могут решать, когда российские и украинские дипломаты должны начать переговоры относительно урегулирования украинского кризиса. Спустя два дня Трамп в ответ на пост Медведева назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и подчеркнул, что политик якобы «заходит на опасную территорию».
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.