Бортпроводники подали в суд на Boeing из-за оторвавшейся двери во время полета

В американский суд поступил иск от четырех бортпроводников авиакомпании Alaska Airlines в отношении корпорации Boeing — сотрудники недовольны отсутствием компенсации за случай с оторвавшейся в полете дверью Boeing 737 MAX 9. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в The Seattle Times.
По словам истцов, во время происшествия они испытали настоящий страх, из-за чего у них появились психологические травмы. Поэтому бортпроводники считают, что Boeing несет полную ответственность за произошедшее.
Инцидент произошел в январе прошлого года. Тогда у самолета через 20 минут после взлета оторвалась дверь аварийного выхода. В результате этого в салоне произошла разгерметизация. Никто из пассажиров серьезно не пострадал.
Эксперты позже установили, что специалисты не прикрутили дверь болтами. Только в июне 2025 года суд в США признал, что за произошедшее несет ответственность компания Boeing и ее поставщик Spirit Aerosystems, уточнили в газете.
Другой случай произошел в середине декабря 2024 года, когда пассажирский самолет сообщением Амстердам — Мехико перевозчика KLM экстренно приземлился на Бермудских островах из-за сильной вони от свиней в багажном отделении.