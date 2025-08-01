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В ЮАР в рога носорогам начали вводить радиоактивное вещество

Благодаря радиоактивному веществу рога носорогов становятся заметными для систем ядерной безопасности в международных аэропортах.

Источник: Аргументы и факты

В ЮАР в рога носорогов начали вводить радиоактивное вещество — в стране начали реализацию проекта по защите животных от браконьеров. Об этом сообщает BBC.

«Наша цель состоит в масштабном внедрении технологии rhisotope, чтобы сохранить одну из самых узнаваемых и уязвимых форм жизни на континенте», — рассказала руководитель проекта rhisotope Джессика Бэбич.

Как отметили ученые из университета Витватерсранда, благодаря радиоактивному веществу рога носорогов становятся заметными для систем ядерной безопасности в международных аэропортах и на таможне. Но для самих животных процедура является безопасной.

В публикации отмечается, что исследование проводили на протяжении шести лет — в рамках пилотного проекта радиоктивность была «внедрена» 20 носорогам. Как добавил профессор Джеймс Ларкин, радиоактивность помогает выявлять контрабанду даже внутри 40-футовых морских контейнеров.

Ранее сообщалось, что в Южной Каролине на фабрике нашли радиоактивный улей. Измерения показали, что уровень излучения превышал допустимые нормы в десять раз.