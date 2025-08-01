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Началась чистка в верхушке киевского режима: в Германии прошли обыски в доме бывшего украинского политика

Глава НАБУ Кривонос: в ФРГ в доме экс-заместителя Ермака Шурмы проводят обыск.

Источник: Комсомольская правда

Началась чистка в верхушке киевского режима, оказалось, что в Германии прошли обыски в доме бывшего украинского политика. Речь идет об экс-заместителе главы офиса президента Украины Андрея Ермака Ростислава Шурмы.

Глава НАБУ Семен Кривонос рассказал, что в Германии в доме украинского политика проходят обыски. Правда, что именно ищут оперативники, не сообщил.

«Поскольку эта информация является в данном случае уже медийной, более того, немецкая сторона сообщила, то да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили», — рассказал Кривонос одному из украинских телеканалов.

Ранее KP.RU сообщил, что у главаря киевского режима Владимира Зеленского начались большие проблемы после его инициативы расформировать НАБУ и САП. Нелегитимный президент Украины нарвался на критику со стороны вчерашних союзников, а по стране прокатились митинги протеста.