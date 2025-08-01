К работам на золотодобывающем руднике в Якутии приступили 16 новых самосвалов БЕЛАЗа

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 16 новых карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513D, способных за один рейс брать на борт до 136 т горной массы, приступили к транспортным работам на золотодобывающем руднике «Гросс» на юго-западе Республики Саха (Якутия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БЕЛАЗ.
Главное предназначение БЕЛАЗов на здешнем руднике — доставлять руду из карьера на комплекс для дробления крупных кусков породы до более мелких фракций, что является одним из этапов обработки золотоносной руды, после которого следует измельчение, обогащение и другие процессы для извлечения золота.
Современные технологии обеспечивают карьерной технике БЕЛАЗ надежность и высокую проходимость в сложных сибирских условиях открытой добычи драгоценного металла.
Карьерные самосвалы серии БЕЛАЗ-7513 востребованы горнодобывающими предприятиями не только России, но и во многих других странах мира. Признанием высочайшего качества этих 130−136-тонных карьерных машин, их работоспособности, эффективности, безопасности и комфортности для операторов, несомненно, служит Государственный знак качества Беларуси, присвоенный этим самосвалам в начале 2025 года. -0-