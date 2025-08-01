К работам на золотодобывающем руднике в Якутии приступили 16 новых самосвалов БЕЛАЗа

Карьерные самосвалы серии БЕЛАЗ-7513 востребованы горнодобывающими предприятиями не только России, но и во многих других странах мира. Признанием высочайшего качества этих 130−136-тонных карьерных машин, их работоспособности, эффективности, безопасности и комфортности для операторов, несомненно, служит Государственный знак качества Беларуси, присвоенный этим самосвалам в начале 2025 года. -0-