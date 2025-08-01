Вечером 2 августа начнется Девятое ава, день траура еврейского народа

Вечером 2 августа 2025 года по григорианскому календарю начнется Девятое ава — день, в который евреи вспоминают разрушение Первого и Второго Иерусалимских храмов, а также другие преследования, которым подвергался еврейский народ.
Ав — пятый месяц еврейского календаря, и в разные годы он совпадает с разными датами по григорианскому календарю.
С Девятым ава традиция связывает многие трагические для еврейского народа события, вплоть до недавних по историческим меркам. В числе таких событий обвинение евреев в эпидемии чумы в 1348 году, начало действия концлагеря в Треблинке в 1942 году и другие.
Религиозные евреи Девятого ава полностью отказываются от еды и питья, не пользуются парфюмерией, не носят кожаную обувь и соблюдают многие другие правила.