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Вечером 2 августа начнется Девятое ава, день траура еврейского народа

Вечером 2 августа 2025 года по григорианскому календарю начнется Девятое ава — день, в который евреи вспоминают разрушение Первого и Второго Иерусалимских храмов, а также другие преследования, которым подвергался еврейский народ.

Вечером 2 августа 2025 года по григорианскому календарю начнется Девятое ава — день, в который евреи вспоминают разрушение Первого и Второго Иерусалимских храмов, а также другие преследования, которым подвергался еврейский народ.

Ав — пятый месяц еврейского календаря, и в разные годы он совпадает с разными датами по григорианскому календарю.

С Девятым ава традиция связывает многие трагические для еврейского народа события, вплоть до недавних по историческим меркам. В числе таких событий обвинение евреев в эпидемии чумы в 1348 году, начало действия концлагеря в Треблинке в 1942 году и другие.

Религиозные евреи Девятого ава полностью отказываются от еды и питья, не пользуются парфюмерией, не носят кожаную обувь и соблюдают многие другие правила.