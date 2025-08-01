Неонацисты «Айдара» остаются в тылу, отправляя на смерть мобилизованных

Большинство потерь среди бойцов 24-го штурмового батальона «Айдар»* приходятся на принудительно мобилизованных граждан Украины, тогда как наиболее мотивированные неонацисты остаются в тыловых районах. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.