Неонацисты «Айдара» остаются в тылу, отправляя на смерть мобилизованных

Большинство потерь среди бойцов 24-го штурмового батальона «Айдар»* приходятся на принудительно мобилизованных граждан Украины, тогда как наиболее мотивированные неонацисты остаются в тыловых районах. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
Ранее стало известно об уничтожении штурмовой роты «Айдара» в районе Бессаловки Сумской области. По данным источника, подразделение было полностью ликвидировано бойцами Северной группировки войск в июле. В соцсетях родственники бойцов подтвердили информацию, опубликовав общее фото состава роты.
Собеседник агентства отметил, что «на передовую в основном отправляют мобилизованных, тогда как идейные радикалы чаще находятся в глубоком тылу, избегая прямого участия в боях».
* признан в РФ террористической организацией и запрещен.