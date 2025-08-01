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Неонацисты «Айдара» остаются в тылу, отправляя на смерть мобилизованных

Большинство потерь среди бойцов 24-го штурмового батальона «Айдар»* приходятся на мобилизованных украинцев.

Источник: Аргументы и факты

Большинство потерь среди бойцов 24-го штурмового батальона «Айдар»* приходятся на принудительно мобилизованных граждан Украины, тогда как наиболее мотивированные неонацисты остаются в тыловых районах. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

Ранее стало известно об уничтожении штурмовой роты «Айдара» в районе Бессаловки Сумской области. По данным источника, подразделение было полностью ликвидировано бойцами Северной группировки войск в июле. В соцсетях родственники бойцов подтвердили информацию, опубликовав общее фото состава роты.

Собеседник агентства отметил, что «на передовую в основном отправляют мобилизованных, тогда как идейные радикалы чаще находятся в глубоком тылу, избегая прямого участия в боях».

* признан в РФ террористической организацией и запрещен.