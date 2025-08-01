Украинский ФК «Александрия» оштрафовали за нацистские выкрики болельщиков

К следующей встрече украинским футболистам запретили выходить на поле с флагом страны, а клуб оштрафовали на 20 тысяч евро (1,9 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Если в течение следующих двух лет болельщики снова будут вести себя неподобающим образом, то часть из них перестанут пускать на стадион в домашних еврокубковых матчах, передает сайт УЕФА.