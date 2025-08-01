Украинский ФК «Александрия» оштрафовали за нацистские выкрики болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать украинский клуб «Александрия» из-за расистского поведения болельщиков команды на трибунах, которые выкрикивали «Убей серба». Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в пресс-службе организации.
Инцидент произошел во время квалификационного матча Лиги конференций против белградского «Партизана», который забил два безответных гола в ворота украинцев. Болельщикам не нравилась беспомощность игроков «Александрии», поэтому они стали использовать нацистские кричалки в адрес сербских спортсменов. После этого они стали оскорблять московский клуб ЦСКА.
К следующей встрече украинским футболистам запретили выходить на поле с флагом страны, а клуб оштрафовали на 20 тысяч евро (1,9 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Если в течение следующих двух лет болельщики снова будут вести себя неподобающим образом, то часть из них перестанут пускать на стадион в домашних еврокубковых матчах, передает сайт УЕФА.
6 июля появились сообщения, что на Печерске в Киеве мужчина развернул флаг Украины со свастикой. После этого городская полиция начала искать его.