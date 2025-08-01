Тропический ливень с грозой нагрянул в Москву и область. Видео

По данным МЧС, до 10:00 завтрашнего дня в регионе прогнозируются интенсивные осадки в виде ливня, грозовые явления, а также порывистый ветер, скорость которого может достигать 17 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство советует гражданам воздержаться от нахождения вблизи деревьев, не парковать автомобили под неустойчивыми конструкциями и, по возможности, оставаться дома до улучшения обстановки.