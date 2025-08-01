В США брат и сестра воссоединились после почти 80 лет разлуки

Впоследствии Дениз Бейкер, дочь Дональда, начала собственное расследование. Она потратила на него более 20 лет. Женщина изучала документы, проводила поиск в Сети и посещала сайты, связанные с генеалогией. В один момент Дениз обнаружила, что сын Мэриан прошел ДНК-тест и загрузил его на специальный сайт. После этого разлученные брат и сестра смогли воссоединиться.