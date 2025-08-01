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В США брат и сестра воссоединились после почти 80 лет разлуки

Они воссоединились благодаря расследованию, которое проводили более 20 лет.

Источник: Аргументы и факты

В США брат и сестра, которых разлучили вскоре после рождения, воссоединись по прошествии почти 80 лет, сообщает ABC News.

Мэриан Гриффин и ее старшего брата Дональда Хефке разлучили в 1946 году — их поместили в разные приемные семьи. В 1946-м Дональд решил узнать больше о биологических родственниках. Он обратился в агентство по опеке, где ему рассказали о сестре по имени Мэриан.

«Хефке пытался связаться с приемными родителями Гриффин, но они сказали ему “перестать беспокоить нас” и скрыли попытку контакта от Гриффин, хотя ей уже было 18 лет», — сказано в материале.

Впоследствии Дениз Бейкер, дочь Дональда, начала собственное расследование. Она потратила на него более 20 лет. Женщина изучала документы, проводила поиск в Сети и посещала сайты, связанные с генеалогией. В один момент Дениз обнаружила, что сын Мэриан прошел ДНК-тест и загрузил его на специальный сайт. После этого разлученные брат и сестра смогли воссоединиться.

Уточняется, что пока Дональд Хефке и Мэриан Гриффин не встречались лично, поскольку живут в разных штатах. Однако они поговорили по телефону.

Ранее сообщалось, что сестры из Южной Кореи смогли найти друг друга после почти 40 лет разлуки.