Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил факт проведения обысков в частном доме бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы в Германии. Об этом Кривонос сообщил в пятницу, 1 августа, в интервью «24 каналу».
— Я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили, — заявил глава НАБУ.
Он также добавил, что не может раскрывать детали уголовного производства из-за законодательных ограничений. Он также отметил, что расследование активно ведется, и НАБУ ожидает информацию от немецких правоохранителей в рамках международного сотрудничества.
Ранее источники издания «Украинская правда» сообщали, что в середине июля детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранительными органами провели обыски у Шурмы в пригороде Мюнхена. В ходе обыска был конфискован его телефон. Ростислав Шурма и его брат Олег, проживающие в Германии, проходили фигурантами журналистского расследования, касающегося предполагаемого незаконного финансирования из бюджета Украины солнечных электростанций, расположенных на территории России.
По данным источников «Украинской правды», привлечение немецких правоохранительных органов к расследованию в отношении Шурмы стало одной из причин, подтолкнувших президента Владимира Зеленского к публичной критике НАБУ и САП неделю спустя.
Федеральное ведомство юстиции ФРГ отказалось комментировать сведения об обысках, назвав вопрос «большой политической важности» и заявив о нежелании предоставлять информацию. Полиция и прокуратура Мюнхена также не подтвердили и не опровергли информацию об обысках, передает ТАСС.
Кроме того, стало известно, что в квартире бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, где могли прослушивать лидера киевского режима, установлены золотые унитаз и биде. Он добавил, что именно в этой квартире Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прослушивало Зеленского.