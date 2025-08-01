НАБУ подтвердило обыски в Германии у экс-замглавы ОП Украины Ростислава Шурмы

Ранее источники издания «Украинская правда» сообщали, что в середине июля детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранительными органами провели обыски у Шурмы в пригороде Мюнхена. В ходе обыска был конфискован его телефон. Ростислав Шурма и его брат Олег, проживающие в Германии, проходили фигурантами журналистского расследования, касающегося предполагаемого незаконного финансирования из бюджета Украины солнечных электростанций, расположенных на территории России.