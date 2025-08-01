Пожелавший удалить легендарный альбом Гуфа столкнулся с неприятной правдой

Рыбаков не сможет удалить альбом без согласия репера.
Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область), планирующий приобрести права на первый альбом рэпера Гуфа «Город дорог», не сможет самостоятельно удалить его со всех интернет-площадок без согласия самого исполнителя. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы музыканта.
«Даже если имущественные права на альбом принадлежат третьим лицам, Гуф как автор и исполнитель сохраняет неимущественные права, которые неотчуждаемы и действуют бессрочно. Таким образом, при желании он может препятствовать удалению альбома, если действия правообладателя затрагивают его личные неимущественные права», — процитировало Жорина ТАСС.
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Жорин добавил, что Гуф вправе запретить любые действия с альбомом. По мнению защитника, это может нарушить творческий замысел автора и нанести вред его чести, достоинству и деловой репутации. В частности, Жорин подчеркнул, что попытка удалить альбом под предлогом цензуры может быть расценена как вмешательство в право исполнителя на неприкосновенность его произведения.
Как сообщало URA.RU, ранее Роскомнадзор начал проверку доступности альбома «Город дорог» в интернете после того, как миллиардер Игорь Рыбаков заявил о намерении выкупить права на альбом за 95 млн рублей и удалить его с площадок, мотивируя это содержанием песен. В РКН подчеркнули, что их задача — только выявление и фиксация наличия спорного контента на площадках. Блокировка осуществляется только после получения соответствующего решения от МВД.