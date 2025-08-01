Пожелавший удалить легендарный альбом Гуфа столкнулся с неприятной правдой

Как сообщало URA.RU, ранее Роскомнадзор начал проверку доступности альбома «Город дорог» в интернете после того, как миллиардер Игорь Рыбаков заявил о намерении выкупить права на альбом за 95 млн рублей и удалить его с площадок, мотивируя это содержанием песен. В РКН подчеркнули, что их задача — только выявление и фиксация наличия спорного контента на площадках. Блокировка осуществляется только после получения соответствующего решения от МВД.