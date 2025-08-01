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В аэропорту Шереметьево из-за грозового фронта задерживается вылет 23 рейсов

Среди задержанных в аэропорту рейсов как внутренние, так и международные.

Источник: Комсомольская правда

В Москве в связи с плохими погодными условиями, а именно из-за грозового фронта, в аэропорту «Шереметьево» задерживается 23 рейса на вылет после 22:00 московскому времени. Об этом стало известно вечером в пятницу, 1 августа, благодаря информации, выставленной на табло рейсов авиагавани.

Среди них, к примеру, международные рейсы в Белград (Сербия), Минск (Республика Беларусь) и Ченгду (китай), а также внутренние — в Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Мурманск, Волгоград, Махачкала, Красноярск, Кемерово, Нижневартовск и другие города России.

Как KP.RU писал ранее, в Москве минувший июль оказался довольно жарким и дождливым — в мегаполисе пролилось 113 мм осадков, то есть 134% от месячной нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.