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В аэропорту «Шереметьево» из-за грозы задерживаются рейсы

В московском аэропорту «Шереметьево» из-за грозового фронта задерживаются более 20 рейсов.

В московском аэропорту «Шереметьево» из-за грозового фронта задерживаются более 20 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло крупнейшей столичной авиагавани.

Cреди задержанных — вылеты в Омск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Петербург, Новокузнецк, Красноярск, Кемерово, Нижневартовск, Мурманск, Горно-Алтайск, Калининград, Махачкала, Уфа и Пермь.

Также задерживаются вылеты по ряду международных направлений — в города Белград, Ченгду, Минск, Бишкек и Ош.

Несмотря на задержки, аэропорт продолжает принимать и отправляться самолеты.

Ранее сообщалось, что 31 июля в «Шереметьево» также задержали десятки рейсов.