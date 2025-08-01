В аэропорту «Шереметьево» из-за грозы задерживаются рейсы

В московском аэропорту «Шереметьево» из-за грозового фронта задерживаются более 20 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло крупнейшей столичной авиагавани.
Cреди задержанных — вылеты в Омск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Петербург, Новокузнецк, Красноярск, Кемерово, Нижневартовск, Мурманск, Горно-Алтайск, Калининград, Махачкала, Уфа и Пермь.
Также задерживаются вылеты по ряду международных направлений — в города Белград, Ченгду, Минск, Бишкек и Ош.
Несмотря на задержки, аэропорт продолжает принимать и отправляться самолеты.
Ранее сообщалось, что 31 июля в «Шереметьево» также задержали десятки рейсов.